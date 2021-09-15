Фильм 15-летнего режиссера показали на открытии московского кинофестиваля

Международный московский кинофестиваль МосФильмФест открыла картина «Екатерина II. Закат Великой». Ее режиссером стал 15-летний москвич Андрей Арчаков. Об этом отец кинематографиста Сергей Арчаков сообщил на своем YouTube-канале.

«Сразу после показа съемочная группа премьерного фильма вышла на сцену и ответила на вопросы публики. В отборе международного фестиваля авторского кино участвовало более 250 фильмов новых режиссеров из России, Германии и нескольких десятков стран», — заявил Арчаков.

Он отметил, что на момент начала съемок фильма Андрею было 13 лет. Главную роль в картине исполнила заслуженная артистка России Ольга Лебедева, которая преподавала мальчику актерское мастерство. Сюжет ленты посвящен последним годам жизни императрицы.

Чтобы получить средства на производство фильма, Арчаков принял участие в проекте «Миллион на мечту». В интервью «Российской газете» режиссер рассказал, что бизнесмен Андрей Трубников пообещал дать ему миллион независимо от решения жюри и сдержал слово. В начале 2021 года спонсор скончался.

Кинофестиваль МосФильмФест проходит с 14 по 26 сентября в Москве и Московской области. В конкурсной программе представлены полнометражные и короткометражные художественные фильмы, анимационные ленты, документальные фильмы, музыкальное видео, экспериментальные и студенческие короткометражки. Кроме того, на фестивале есть специальная группа фильмов о Москве, в которой участвуют только снятые в российской столице ленты.