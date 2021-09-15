Личные вещи Константина Станиславского покажут на выставке в Москве

Реликвии и личные вещи русского театрального режиссера, создателя знаменитой актерской системы Константина Станиславского можно будет увидеть на выставке «Фамильные драгоценности», которая откроется 15 сентября в Доме-музее К. С. Станиславского в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея МХАТ.

«Особняк в Леонтьевском переулке хранит более чем трехсотлетнюю историю своих жильцов, самым известным из которых был легендарный режиссер — Константин Станиславский. На протяжении всей жизни главным для него были семья и театр», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в экспозиции представлены личные вещи семьи режиссера, архивные фотографии, а также графические работы из фондов Музея МХАТ.

Выставка продлится до 21 октября.

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