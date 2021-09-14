Группа «Би-2» выпустила кавер на песню Земфиры с нового альбома

Группа «Би-2» выпустила кавер-версию песни «Почта» с альбома Земфиры «Ах», который вышел летом 2021 года. Премьера сингла состоялась на Youtube-канале коллектива. Сами артисты в описании видео назвали релиз «внезапным».

Клип на кавер был составлен из кадров, снятых в звукозаписывающей студии и стилизованных под снимки Polaroid: это отсылка к обложке альбома Земфиры, выполненной с идентичной стилистике.

Продюсерами песни выступили вокалисты группы – Александр Уман и Егор Бортник. В записи кавера приняли участие скрипачки Светлана Жемчужина и Анастасия Тимошенко, а также виолончелист Дмитрий Чеглаков.

В мини-альбом Земфиры «Ах» вошли четыре трека — «Почта», «Мелодрама», «Гудбай» и одноименная песня. Релиз стал для артистки уже третьим в 2021 году — после «Бордерлайна» и саундтрека к фильму «Северный ветер».