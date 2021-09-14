Президент Кореи назначил BTS спецпосланниками при ООН

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил кейпоп-музыкантов из группы BTS специальными посланниками при ООН. Об этом сообщило корейское информационное агентство «Ренхап».

На встрече с президентом Кореи исполнители отметили, что для них большая честь представлять страну на международном уровне, а президент поблагодарил BTS за распространение корейской культуры по всему миру.

«Я благодарен за то, что вы повышаете статус Кореи, активно продвигая кей-поп и корейскую культуру», — заявил на встрече глава государства.

Слова Мун Чжэ Ина поддержала и первая леди страны, добавив, что многие иностранцы начинают учит корейский язык, чтобы понимать репертуар BTS.

Артисты примут участие в следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На встрече, посвященной целям устойчивого развития они выступят с речью, в то время как их видеоклипы будут играть на фоне.

Ранее сообщалось, что российские фанаты BTS снялись в новом клипе группы.