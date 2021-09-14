Актриса Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своего младшего ребенка

Актриса Кейт Хадсон рассказала в Instagram о помолвке с бизнесменом, основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой — отцом ее младшей дочери.

До помолвки пара встречалась пять лет, а знакомы Хадсон и Фудзикава около 15 лет.

Влюбленные знакомы около 15 лет, но встречаться они начали в 2016 году. В 2018 году у пары появилась на свет дочь Рани. Также у Хадсон есть еще двое детей от прошлых отношений — сыновья от музыкантов Криса Робинсона и Мэттью Беллами.

Ранее стало известно, что певица Бритни Спирс и ее жених, модель Сэм Асгари, не торопятся заключать брак после помолвки. Инсайдер утверждает, что пока они останутся в статусе помолвленной пары. Свадьбу и то, в какой форме она будет проходить, влюбленные пока не обсуждают с друзьями.