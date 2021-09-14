Мексиканский рэпер вживил в голову золотые цепи с бриллиантами вместо волос

23-летний мексиканский рэпер Dan Sur вживил себе в кожу головы золотые цепи, которые он теперь носит вместо волос. Об этом он рассказал у себя в TikTok.

«Правда в том, что я хотел сделать что-то особенное. Я вижу, как все красят свои волосы. Надеюсь, теперь все не будут копировать меня», — заявил музыкант.

Необычную процедуру по изменению внешности рэпер прошел ранее в этом году. Известно, что исполнителю имплантировали в кожу головы крючки, на которые и крепятся золотые цепи. В большинство украшений также инкрустированы бриллианты.

«Это мои волосы. Золотые волосы. Я первый рэпер в истории человечества, которому вживили золотые волосы», — похвастался артист.

На днях коллега Dan Sur — американский рэпер Lil Uzi Vert — рассказал о том, как фанат вырвал из его головы имплантированный бриллиант стоимостью $24 млн.