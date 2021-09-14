В сибирском пункте приема металлолома обнаружили меч железного века

Археологи Олег Митько и Сергей Скобелев изучили железный меч, найденный в одном из пунктов сбора металлолома на юге Красноярского края. Как следует из статьи журнала «Вестник НГУ», уникальное оружие могло быть изготовлено в V-IV в. до н. э. Эксперты считают, что меч относится с тагарской культуре.

«Скифские мечи с узким бабочковидным перекрестием и волютообразным навершием датируются концом V – IV в. до н. э. <...> Позднее появление технологии обработки железа в Минусинской котловине позволяет считать красноярский меч предметом импорта, либо отнести время его бытования к периоду конца III–II в. до н. э., когда началось массовое изготовление оружия и орудий труда из низкоуглеродистой стали», — отмечают исследователи.

Ученые также назвали находку уникальным образцом из-за нетрадиционной формы изделия. «Меч является увеличенной технологической модификацией традиционного тагарского кинжала. Общая длина меча — 59,5 см, ширина линзовидного в сечении клинка — около 7 см. Рукоять с волютовидным навершием отделена от клинка узким бабочковидным перекрестием,» — говорится в статье.

По мнению ученых, красноярский меч является экспериментальным образцом, а его форма «не закрепилась в дальнейшей практике производства клинкового оружия ближнего боя».