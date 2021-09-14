«Первый хлеб» вернулся в афишу «Современника» после жалоб

Спектакль «Первый хлеб» польского режиссера Бениамина Коца вернулся в афишу «Современника» на официальном сайте театра, сообщает «Интерфакс».

Постановка, на которую пожаловались общественники из-за возможного оскорбления ветеранов, будет показана 3 и 4 октября.

При этом в театре уточняют, что окончательное решение о показе спектакля и о дате его проведения руководство театра еще не приняло, а афиша на октябрь пока предварительная.

Премьера спектакля «Первый хлеб» состоялась 19 июля 2021 года. Сюжет постановки рассказывает о молодых людях, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну. Вскоре после показа организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы с жалобами на оскорбление ветеранов, которое якобы содержится в монологе главной героини в исполнении актрисы Лии Ахеджаковой. Организация попросила подкорректировать содержащий ненормативную лексику текст, который, по их мнению, задевает ветеранов.

Спектакль пропал с афиш театра, а в начале августа 2021 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку жалобы общественников на «Первый хлеб».

Ранее Лия Ахеджакова пожаловалась на травлю из-за спектакля.