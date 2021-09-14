Билли Айлиш снова сравнили с Ириной Аллегровой

Пользователи социальных сетей вновь сравнили американскую певицу Билли с российской эстрадной исполнительницей Ириной Аллегровой.

Поводом для сравнения стал образ, выбранный 19-летней Билли Айлиш для бала Института костюма Met Gala, который на этот раз был посвящен американской моде и приурочен к соответствующей выставке в музее Метрополитен «В Америке: Антология моды».

Билли Айлиш появилась на красной дорожке мероприятия с густо подведенными черным карандашом глазами и в пышном платье с корсажем Oscar de la Renta, став, по мнению российских пользователей Twitter, копией российской звезды. «Шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем», — цитируют один из главных хитов 69-летней Ирины Аллегровой под фотографиями Айлиш.

Впервые в Рунете Айлиш сравнили с Аллегровой весной 2021 года, когда девушка сменила прическу и перекрасила волосы в светлый цвет.

Другие образы звезд с благотворительного вечера Met Gala — в галерее «Газеты.Ru».