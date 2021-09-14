Дженнифер Энистон ответила на слухи о романе с Дэвидом Швиммером

Актриса Дженнифер Энистон в беседе с Entertainment Tonight опровергла слухи о том, что встречается со своим коллегой по сериалу «Друзья» Дэвидом Швиммером.

Журналисты и поклонники предположили, что у 54-летнего актера и 52-летней актрисы роман, после недавнего спецэпизода-воссоединения «Друзей». В ходе съемок артисты признались, что были влюблены друг в друга во время съемок первого сезона в 1994 году. Слухи Энистон нашла странными. «Я просто поверить не могла. Ну правда! Он мне как брат», — сказала Энистон.

При этом она с пониманием отнеслась к «романтической» версии их отношений. «Это показывает, как люди надеются на претворение мечты и фантазии в жизнь», — размышляет Энистон.

Ранее очевидцы рассказали прессе, что актеры много времени проводят в доме Энистон в Лос-Анджелесе. Принимая актера в гостях, говорил источник, Энистон готовила ему ужины и много времени проводила с ним в беседах и прогулках.