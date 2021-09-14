Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на участника группы «25/17»

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» из-за произошедшего в ночь на 13 сентября нападения на фронтмена группы «25/17» Андрея Позднухова (Бледного). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Свидетельницей инцидента в центре Москвы стала случайная прохожая. Она увидела, как неизвестный выстрелил в мужчину из травматического пистолета и сразу же позвонила в полицию, а также вызвала скорую помощь. По данным источника, сам Позднухов отказался писать заявление.

«Таким образом, неустановленное лицо в общественном месте из хулиганских побуждений, применив в качестве оружия предмет, похожий на пистолет, произвело не менее двух выстрелов в сторону Позднухова», — рассказал информатор.

Ранее СМИ назвали имя возможного участника нападения на Бледного. В МВД данную информацию пока не подтвердили.

Рэп-группа «25/17» была основана в 2002 году омскими музыкантами Андреем Позднуховым и Антоном Завьяловым (Ант).