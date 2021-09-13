Больной раком Джефф Бриджес сообщил о ремиссии

Актер Джефф Бриджес, которому в 2020 году диагностировали лимфому, сообщил об уменьшении опухоли «до размера крохотного шарика». По словам 71-летнего артиста, ему успешно дается борьба с раком, врачи на данный момент констатируют ремиссию, передает TMZ.

Бриджес также рассказал, что благодаря улучшению состояния сумел вернуться на съемочную площадку, возобновив работу в мини-сериале компании FX «Старик».

На счету Бриджеса участие в фильмах «Планета Ка-Пэкс», «Фаворит», «Железная хватка», «Kingsman: Золотое кольцо», «Дорогая на Арлингтон» и других. За роль в картине «Сумасшедшее сердце» он получил в 2010 году премии «Оскар» и «Золотой Глобус». Одной из самых популярных актерских работ Бриджеса считается воплощенный им образ Джеффри «Чувака» Лебовски в комедии братьев Коэн.