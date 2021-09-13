Телеведущий Норкин показал, как проводит медовый месяц с новой супругой

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал у себя в Instagram фото с медового месяца со своей новой супругой Ириной Бородиной. Согласно посту, молодожены после свадьбы отправились путешествовать по Подмосковью.

В частности, пара посетила источник Гремячий ключ, находящийся в Сергиево-Посадском районе Московской области, — и окунулась в купель с ледяной водой.

О свадьбе Норкина и Бородиной стало известно в начале этого сентября. Впоследствии СМИ выяснили, что новой супругой телеведущего является мать актрисы Варвары Бородиной.

В июне прошлого года скончалась первая супруга Норкина Юлия. Вместе они прожили почти 30 лет.