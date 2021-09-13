Александр Петров показал трейлер совместного фильма с Микки Рурком

Актер Александр Петров опубликовал в Instagram первый трейлер байопика «Человек Божий», в котором он исполнил одну из главных ролей. Его коллегами по съемочной площадке проекта стали Арис Серветалис и Микки Рурк. Режиссером и сценаристом картины выступила американка сербского происхождения Елена Попович. Музыку написал чешский композитор Збигнев Прайснер.

Сюжет фильма рассказывает о жизни греческого святого Нектария Эгинского, епископа Александрийской православной церкви. Согласно описанию, главному герою предстоит выдержать испытание верой, преодолеть интриги и клевету со стороны собратьев.

Съемки биографической драмы о жизни святого проходили в Греции. Мировая премьера фильма состоялась в рамках 43-го ММКФ, получив приз зрительских симпатий. В российском прокате «Человек Божий» стартует 14 октября.