Дочь Заворотнюк рассказала о глубокой депрессии из-за болезни матери

Анна Заворотнюк рассказала о том, как пережила новость о болезни своей матери — актрисы Анастасии Заворотнюк.

В Instagram она призналась, что около года была в депрессии. «Я находилась в глубокой депрессии после того, как ко мне пришло осознание, что моя мама действительно серьезно больна. Я никуда не ходила, просто сидела в четырех стенах и постоянно гоняла темные мысли», — написала девушка, добавив, что сейчас ей гораздо лучше.

24-летняя Заворотнюк работала с психологами, чтобы преодолеть депрессию. «Внутри меня живет маленькая девочка с трудным детством, которая не получила любви столько, сколько ей хотелось бы, и прожила много страшных моментов, а когда в моей жизни случилась трагедия, этот ребенок начал триггерить, страх, паника и т.д.» — объяснила она.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

Ранее сообщалось, что дочь Заворотнюк заразилась коронавирусом.