Джастина Бибера застыдили за речь на MTV VMA

Зрители церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (MTV VMA) застыдили Джастина Бибера за речь, которую победивший в номинации «Исполнитель года» артист произнес со сцены.

Они обратили внимание на то, что он отвернулся от своей супруги Хейли Бибер, отправляясь за наградой, и не упомянул ее в речи. При этом он перечислил многих: своих брата и сестру, родителей, бабушек и дедушек, поклонников. «Джастин Бибер, даже не посмотревший на Хейли и не поблагодаривший ее, причинил мне боль», «Хейли поддерживает Джастина, а он даже не назвал ее имени и не обнял ее, когда победил, кошмар», — цитирует The Sun отзывы пользователей социальных сетей.

Премию вручили в Нью-Йорке 12 сентября.

Другими номинантами в категории «Исполнитель года» были Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго.

Бибер также был награжден за лучшее поп-видео — песня Peaches, исполненная вместе с певцом Giveon, и стал лидером по количеству номинаций — его номинировали семь раз.