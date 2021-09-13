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«Никто не ухаживает»: на кладбище рассказали о могиле прапрабабушки Михалкова

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Chris Pizzello/AP

Режиссер Никита Михалков посетил Красноярск, где родился его прадед — художник Василий Суриков.

Как передает ТВК, Михалков заехал в музей-усадьбу Сурикова, где в последний раз был более 15 лет назад, и обсудил с ними идею строительства образовательного «Суриков-центра».

На Троицкое кладбище на могилу своей прапрабабушки Прасковьи Суриковой, матери Василия Сурикова, Михалков не приехал. Очевидцы отмечают, что могилы матери Сурикова и его младшего брата Александра поросли травой, хотя и выглядят лучше, чем многие другие захоронения. «А никто не ухаживает, я вот иногда прихожу, малость что поделаю. Смотритель кладбища, когда нанимаются траву стричь, они ухаживают. Это не та трава, она у нас высокая, крапива видите какая 10-метровая, тут бы все было уже заросшее», – поделилась ухаживающая за могилами женщина Елена Кузьмицкая.

В последний раз известные потомки посещали кладбище около 20 лет назад.

Ранее Никита Михалков оценил свое влияние на кинематограф.

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