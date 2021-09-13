Бибер стал триумфатором премии MTV Video Music Awards

На проходящей в Нью-Йорке премии MTV Video Music Awards (MTV VMA) певец Джастин Бибер стал победителем в номинации «Исполнитель года». Об этом телеканал MTV сообщает в Twitter.

«Музыка — это потрясающая возможность, позволяющая достучаться до людей и объединить нас всех», — сказал Бибер, поднявшись на сцену за наградой.

Другими номинантами были Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Оливия Родриго.

Бибер также был награжден за лучшее поп-видео — песня Peaches, исполненная вместе с певцом Giveon, и стал лидером по количеству номинаций — его номинировали семь раз.

Ранее восемнадцатилетняя певица Оливия Родриго победила в номинации «Песня года» с треком Drivers License.

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