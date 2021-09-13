Телеканал MTV назвал лучшую песню года

Восемнадцатилетняя американская певица Оливия Родриго на премии MTV Video Music Awards победила в номинации «Песня года» с треком Drivers License. Церемония транслируется в прямом эфире на сайте телеканала MTV.

«Это самый волшебный год в моей жизни», — сказала Родриго, когда ей вручили награду.

Свою победу она посвятила «всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в спальне».

Награду исполнительнице вручала легенда поп-музыки Мадонна.

Соперниками Родриго были Iann Dior и 24kGoldn с песней Mood, рэперы из Silk Sonic с треком Leave The Door Open, южнокорейская кей-поп группа BTS с композицией Dynamite, исполнительница Дуа Липа с песней Levitating, а также Megan Thee Stallion и Cardi B с треком WAP.

Ранее клип американской певицы Бейонсе на песню Formation занял первое место в рейтинге «100 величайших музыкальных видео всех времен», составленном журналом Rolling stone .