Дочь Чарли Шина заявила, что страдала от «абьюзивного отношения» в семье

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, 17-летняя Сэм, заявила, что она «полна любви к себе» после того, как переехала от матери в дом своего отца. Об этом сообщает Fox News.

В своем TikTok девушка опубликовала видео с подписью: «Год назад сегодня: заперта в абьюзивной семье, ненавидела себя, проводила дни без еды и сна, безумно подавлена, ненавидела школу и т.д. Сейчас: наконец-то переехала из адского дома, получила духовное пробуждение, обзавелась двумя кошками, счастлива без отношений, полна любви к себе и бросила школу».

Чарли Шин подтвердил, что Сэм сейчас живет с ним.

«Сэм потрясающая. Я безоговорочно люблю ее и всех своих детей», — добавил актер.

Ранее сообщалось, что дочь актера Джонни Деппа и модели Ванессы Паради Лили-Роуз дала повод для слухов о новом романе.

Журналисты застали 22-летнюю Лили-Роуз Депп обнимающейся с 29-летним актером Остином Батлером в Лондоне. Пара сперва поужинала с другом, а после прогулялась по городу. Папарацци смогли заснять поцелуи Лили-Роуз и Остина.