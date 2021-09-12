Зеленский наградил коллегу по сериалу «Слуга народа» орденом «За заслуги»

Президент Украины Владимир Зеленский наградил своего коллегу по сериалу «Слуга народа» актера Станислава Боклана орденом «За заслуги» III степени. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Зеленский подписал указ «О мерах по содействию развитию кинематографии на Украине» и наградил деятелей искусства и кино «за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство».

По случаю Дня украинского кино этой награды удостоились 17 деятелей киноискусства.

Указом Зеленский поручил правительству содействовать развитию кинематографии как «экономически самодостаточной и конкурентоспособной индустрии», формированию современной инфраструктуры для создания и распространения национальной кинопродукции. Он постановил принять меры по активизации международного сотрудничества для закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины «как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии».

В фильме «Слуга народа», где снимался Зеленский, Станислав Боклан исполнил роль премьер-министра Украины Юрия Чуйко. Российскому зрителю он также знаком по ролям в сериалах «Папик», «По законам военного времени» и других.

Ранее сообщалось, что Украина будет компенсировать часть расходов иностранным компаниям при производстве фильмов на территории страны. По словам Зеленского, это сделает отрасль привлекательной для зарубежных инвестиций.