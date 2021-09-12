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Вандалы разрушили могилу репера, чтобы забрать его останки

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Могила американского репера Pop Smoke (настоящее имя — Башар Барака Джексон) в Бруклине была разрушена, по-видимому, вандалы пытались забрать его останки, пишет TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, табличка с именем была серьезно повреждена — верхний угол отломили, а осколки разбросали рядом. Рядом с надгробием также обнаружили разбросанные цветы и пятна неизвестного происхождения. Царапины на плите рядом, по мнению очевидцев, указывают на «волочение» — останки репера в урне, вероятно, пытались унести.

Очевидцы сообщили, что через несколько часов осколки исчезли, а разрушенная табличка была заменена на новую, но из другого материала. Однако на ней не было имени погибшего музыканта.

Pop Smoke был убит в ночь на 19 февраля 2020 года — застрелен в своем съемном доме на Голливудских холмах. Ему было 20 лет.

Ранее американский рэпер Ice Cube признался, что однажды чуть не убил человека из-за $20.

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