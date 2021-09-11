Режиссер назвал сроки выхода на телеэкраны сериала о Раневской

Многосерийный фильм о народной артистке СССР Фаине Раневской завершат весной или осенью 2022 года. Об этом ТАСС сообщил сопродюсер сериала «Фаина» Андрей Тартаков.

«Сдавать телефильм мы должны в конце марта 2022 года, выйдет он в эфире Первого канала либо в апреле, либо осенью 2022 года», — сказал продюсер.

В настоящее время снята почти половина сериала. По сюжету, 20-летняя Фаина Фельдман, вопреки запретам родителей, едет в Москву, которая встречает ее враждебно. Она не перестает покорять театральный олимп, переживает революцию и войну.

По мнению создателей фильма, зрителей ждет «пронзительная история» про жизнь актрисы.

Презентация будущего телефильма прошла в рамках третьего российского фестиваля сериалов «Пилот» в городе Иваново. Фестиваль учрежден для поддержки жанра российского сериала, он также является профессиональной площадкой для общения создателей сериалов

и лидеров индустрии распространения контента.

Ранее сообщалось, что в Голливуде планируют снять фильм об американском продюсере Харви Вайнштейне, обвиненным в домогательствах и изнасилованиях десятков женщин.