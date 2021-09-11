Названы призеры Венецианского кинофестиваля

Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля получил фильм «Событие» (L'Evenement) французского режиссера Одри Диван. Об этом сообщает ТАСС.

Действие картины, удостоенной «Золотого льва», разворачивается во Франции в 1963 году. Узнавшая о своей беременности студентка Анна боится потерять возможность закончить учебу и преуспеть в жизни. Она пытается найти выход из сложившейся ситуации в условиях, когда аборты законодательно запрещены.

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру жюри присудило новозеландке Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса», а гран-при фестиваля удостоен итальянский режиссер Паоло Соррентино за ленту «Рука бога».

При этом лучшей актрисой была признана Пенелопа Крус за роль в картине «Параллельные матери» режиссера Педро Альмодовара.

78-й Венецианский фестиваль проходил с 1 по 11 сентября 2021 года, в разные программы конкурса вошли три российских фильма — «Капитан Волконогов бежал», «Мама, я дома» и «Обходные пути».