Моргенштерн заявил, что организовал сбор средств для ребенка из-за угроз полиции

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) рассказал, что организовал благотворительный сбор средств на лекарство для ребенка из-за угроз со стороны полиции. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

В видео рэпер рассказал, что вся ситуация началась с административного дела о пропаганде наркотиков, которое было возбуждено весной 2021 года.

Моргенштерн утверждает, что получил от «очень проверенного источника» информацию о том, что ему могут подбросить наркотики. Спустя некоторое время к Алишеру обратился «человек, работающий в правоохранительных органах» с предложением организовать сбор средств на лечение 3-летнего мальчика с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Для этого потребовалось более 160 млн. рублей.

По словам рэпера, ему сообщили, что мальчик якобы является сыном майора полиции, а финансовая помощь «добавит очков» Моргенштерну.

«Так я и сделал свой первый перевод. Я это сделал не от чистого сердца, а сделал, чтобы обезопаситься», — признался рэпер.

Сам музыкант назвал опубликованный видеоролик «последним видео Моргерштерна перед тюрьмой».

Ранее московская полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков по факту размещения четырех клипов Моргенштерна в интернете.