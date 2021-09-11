Юрист рассказала, какая прибавка к пенсии гарантирована Киркорову

Филипп Киркоров, которому в апреле следующего года исполнится 55 лет, по достижении определенного возраста сможет получать приличную прибавку к пенсии. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Юлия Финогенова, передает портал PopCornNews.

Эксперт пояснила, что Киркоров является как народным артистом России, так и Украины и Молдавии. Согласно российскому законодательству, с 2013 года народные артисты, проживающие в Москве не менее 10 лет, получают московскую ежемесячную компенсационную выплату в размере 32 853 рубля (на сегодняшний момент).

Предполагается, что к своем выходу на пенсию российский артист сможет получать около 60 тыс. рублей.

Ранее народный артист России Лев Лещенко рассказал, какую пенсию он получает.