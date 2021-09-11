Дэниэл Рэдклифф назвал свой любимый фильм о «Гарри Поттере»

Актер Дэниэл Рэдклифф рассказал в интервью изданию Wired, какой фильм из киносаги о «Гарри Поттере» он любит больше всего.

Он признался, что таковой является пятая часть франшизы — «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Как объяснил артист, причиной его выбора была возможность «побольше поработать» с Гэри Олдманом, который играл Сириуса Блэка — крестного отца главного героя..

Выход киноленты «Гарри Поттер и Орден Феникса» состоялся 28 июля 2007 года. Картина собрала в мировом прокате почти $1 млрд, став одной из самых прибыльных за всю историю франшизы.