Ахеджакова объяснила, как худрук «Современника» может спасти актеров от тоски и нищеты

Народная артистка России Лия Ахеджакова в интервью «Собеседнику» высказалась о возможных нововведениях в «Современнике». Ранее худрук театра Виктор Рыжаков выдвинул предложение перевести редко задействованных в постановках актеров на административную работу.

«Я уверена, что Рыжаков ничего ущемляющего актеров не имел в виду. Я даже знаю двух пожилых актеров, которые, если их изгнать на пенсию, проведут свои последние годы нищенски. А если им предложить какое-то неоскорбительное занятие, то это спасет их от тоски. Рыжаков очень умный и в высшей степени порядочный человек — он придумает, как сделать, и ни за что не уязвит человека», — сказала Ахеджакова.

При этом актриса предположила, что в случае ее переквалификации работать она не сможет.

«Что касается меня, я играю всего в трех спектаклях «Современника», и один из них, «Первый хлеб», может быть, запретят. А быть администратором я не сумею», — уточнила артистка.