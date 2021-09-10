Родственница Мамонова сообщила об отмене фестиваля в Крыму

Невестка актера Петра Мамонова Светлана сообщила «Газете.Ru» об отмене фестиваля музыки и аудиовизуального искусства Sun Spirit, организатором которого она является. По ее словам, мероприятие должно было стартовать в Крыму 10 сентября, однако за несколько часов до начала «на территории появились сотрудники МВД и закрыли» фестиваль.

Согласно организаторам, они сделали все для проведения мероприятия: «Документы в соответствующие органы были поданы вовремя, количество продаваемых билетов — ограничено, требования Роспотребнадзора о введении справок и ПЦР тестирования для участников — соблюдены. Также были организованы точки экспресс-тестирования». Причины, по которым был отменен фестиваль, они не назвали.

Как отметили организаторы, событие должно было стать одним из самых ярких проявлений фестивальной культуры страны.