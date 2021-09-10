Фил Коллинз больше не может играть на барабанах из-за болезни

70-летний британский музыкант Фил Коллинз признался в интервью «Би-би-си», что из-за болезни нервной системы он больше не может играть на барабанах. В новом туре его группы Genesis роль ударника возьмет на себя сын рок-звезды — Ник Коллинз.

«Я сильно расстроен из-за того, что не могу поиграть в одной группе со своим сыном», — сказал он. Коллинз также добавил, что на данный момент не знает, будет ли выступать снова.

Известно, что в 2015 году музыкант перенес операцию на спине. В результате хирургического вмешательства, по словам артиста, у него пострадала нервная система.

Турне Genesis начнется в октябре 2021 года.