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Певица МакSим выпустила первую песню после выписки

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РИА «Новости»

Певица МакSим (Марина Максимова) представила перезаписанную песню «Заведи». Композиция была одной из первых, исполненных артисткой. Релиз состоялся в официальной группе Максимовой «ВКонтакте».

«Заведи» создали участники казанской группы «Pro-Z» — Олег Мифтахов и Дмитрий Чуев. Первая студийная запись была сделана в 2002 году, однако не добилась большой популярности в исполнении Максимовой. Позднее композиция была включена в сборник «Русская десятка» под авторством группы «Тату».

«Мне было лет 12, когда я ее спела. Была маленькой девочкой, жила у себя в Казани, исполнила песню «Заведи». Когда я ее спела, группы «Тату» еще не было, она не была нигде зарегистрирована, — объясняла певица в интервью NEWSmusic.ru — Потом вышла первая песня «Тату», вторая, после вышел сборник песен с этой песней, и альбом назывался «Заведи». Но я думаю, что это выпустили пираты, девочки здесь ни при чем, конечно».

Ранее «Заведи» никогда не выпускалась на цифровых площадках.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня 2021 года. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. С 13 августа исполнительница продолжает лечение дома под надзором специалистов.

1 сентября певица отвела в школу свою младшую дочь.

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