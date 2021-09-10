Малахов рассказал о «семейных посиделках» с матерью Бузовой

10 сентября певица Ольга Бузова презентовала трек «Без дел». Одним из первых слушателей композиции оказался телеведущий Андрей Малахов. В своем Instagram он признался, что прямо среди ночи поехал к артистке, чтобы оценить релиз. Но в итоге попал на семейную встречу.

«Среди ночи сорвался через всю Москву к Бузовой, чтобы первым услышать премьеру новой песни. Лично. В итоге попал на семейные посиделки с мамой Оли», — заявил Малахов.

Сама Бузова охарактеризовала свой новый трек как манифест, призывающий мужчин выполнять обещания. О выходе новой песни стало известно из Instagram артистки.

«Этот трек — призыв к действию. Вы разберете его на цитаты — как «Мало половин» или «Водицу». Слова этой песни вы будете цитировать своей второй половинке, которая постоянно кормит вас своими обещаниями. Нам надоели ваши «бла-бла-бла». Плохо я и сама жить могу», — подчеркнула певица.

В новом треке Бузова поет: «Твое люблю, куплю — звучит так несерьезно, /// Все, что было между нами, — это воздух, /// У меня из-за таких, как ты, аллергия на понты, /// СМС без запятых, кормишь завтраком без еды, /// Без тебя мне лучше, выше, /// Мне не нужен, просто потому что ты все время без дел».

Ранее политолог Георгий Бовт в своей колонке для «Газеты.Ru» высказался о творчестве Ольги Бузовой. По его словам, новое поколение не пойдет перечитывать роман Льва Толстого «Война и мир», а будет слушать треки телеведущей.