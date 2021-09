Metallica выпустила альбом из 53 каверов

Группа Metallica в честь 30-летия своего альбома Black Album легендарная Metallica выпустила его переиздание Metallica Blacklist с 53 каверами на 12 песен с оригинальной пластинки.

Каверы для хэви-метал-группы записали Майли Сайрус, Элтон Джон, Фиби Бриджерс, St. Vincent, коллективы Weezer и Royal Blood, музыканты Slipknot, Depeche Mode и другие. В частности, в альбом вошли 12 каверов на хит Nothing Else Matters и 7 версий баллады The Unforgiven.

Кроме того, был переизданы и оригинальный альбом, после выхода в 1991 году получивший музыкальную премию «Грэмми» за лучшее метал-исполнение.

