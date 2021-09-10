Выбран актер, который заменит Шварценеггера в новой «Правдивой лжи»

Актер Стив Хоуи получил главную роль в сериале «Правдивая ложь», передает Deadline.

Хоуи снимется в пилоте сериала-ремейка одноименного фильма Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером. Разработкой проекта занимается телеканал CBS.

По сюжету, продавец компьютеров Гарри скрывает от жены и двоих детей, что является шпионом. Оригинальный фильм вышел в 1994 году, жену Гарри сыграла Джейми Ли Кертис. Кто играет супругу главного героя, неизвестно.

Дата премьеры нового сериала пока не объявляется. Режиссерское кресло проекта занял Энтони Хемингуэй — автор нескольких эпизодов сериала «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», фильма «Красные хвосты». Джеймс Кэмерон станет одним из продюсеров сериала.

Стив Хоуи известен по роли Кевина Болла в телесериале «Бесстыдники».

Ранее был назван актер, который заменит Тома Круза в новом «Интервью с вампиром».