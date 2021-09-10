Сын российского актера рассказал, почему отец девять раз выстрелил в него

Ярослав Конкин, сын советского и российского актера Владимира Конкина, рассказал, как отец однажды девять раз подряд выстрелил в него из травматического оружия.

По его словам, конфликт с отцом произошел несколько лет назад. По словам Ярослава, тогда он и его сестра Софья поздно пришли домой. По словам родителя, он выстрелил в сына, так как принял его за вора.

«Я не выдержал, полез по лестнице стучать в окно, чтобы он открыл дверь. Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо», — рассказал Ярослав в эфире «Пусть говорят».

По словам друга Софии, который участвовал в программе, дети побаивались звездного отца.

В прошлом дочь Владимира Конкина София попала в реанимацию с диагнозом «утопление» после посещения бассейна, позже она скончалась. Актер на допросе изложил свою версию ее гибели.