Глуховский призвал наркологов оградить Певцова от бесов после предложения вернуть цензуру

Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский в разговоре с «Газетой.Ru» оценил предложение актера Дмитрия Певцова о создании в России специальной комиссии для цензурирования произведений искусства, многие из которых, по его мнению, являются «бесовскими».

«Думаю, что нужно в первую очередь ограждать от бесов лично Певцова. И дело это не цензоров, а наркологов», — сказал Глуховский.

Ранее Певцов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что производство фильмов, спектаклей и других произведений культуры должна отслеживать специальная государственная комиссия. В ее состав он предложил включить представителей религиозных конфессий, профессиональных искусствоведов, актеров, режиссеров и юристов.