Умер актер из «Моей большой греческой свадьбы» Майкл Константин

Американский актер, звезда фильма «Моя большой греческая свадьба» Майкл Константин скончался в возрасте 94 лет, пишет The Hollywood Reporter.

По информации родственников актера, Константин умер 31 августа в родном городе Рединг в штате Пенсильвания после болезни.

Майкл Константин родился 22 мая 1927 года в семье иммигрантов из Греции. Известность пришла к нему после роли Костаса «Гаса» Портокалоса, отца Тулы Портокалос, в «Моей большой греческой свадьбе» 2002 года а также по его сиквелу 2016 года.

Также актер получил премию «Эмми» как лучший актер второго плана за роль директора в «Комнате 222«и номинацию на «Золотой глобус» в 1970 году. Константин принимал участие в создании фильмов «Сумеречная зона», «Частный детектив Магнум», «Закон и порядок», «Детектив Раш», «Моя жизнь», экранизации Стивена Кинга «Худеющий» и других.

Ранее сообщалось о смерти звезды «Шербурских зонтиков» Нино Кастельнуово.