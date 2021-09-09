Рэперы и блогеры провели вечер стихов Хованского

Блогеры Николай Соболев и Дмитрий Ларин, а также рэперы Слава КПСС и Руслан CMH провели вечер стихов, посвященный Юрию Хованскому. Видеозапись мероприятия опубликована на YouTube. Сейчас блогер находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма.

«Сегодня мы собрались, чтобы прочитать любимые стихи нашего доброго друга Юрия Хованского, — говорится в описании видео. — Дело в отношении него возбудили из-за видеоролика с песней, его обвиняют в публичных призывах к терроризму».

Участники мероприятия прочитали тексты песен Хованского «Любовь и Dota», «Мое гэнгста», «Батя в здании» и «Это Россия».

В июне против Хованского было возбуждено уголовное дело по статье 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По ней блогеру грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте на Дубровке, исполненная Хованским на одном из стримов.

10 августа стало известно, что блогера включили в перечень террористов и экстремистов. 7 сентября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Хованского до 8 октября.