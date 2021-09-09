Пересильд и Шипенко успешно сдали первые экзамены перед полетом на МКС

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко сдал сдал на отлично первые итоговые экзамены перед отправкой на МКС для съемок художественного фильма «Вызов». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Основной экипаж на тренажера российского сегмента МКС - оценка 5.0. Дублирующий экипаж на тренажере корабля - 4.56. В целом — молодцы», — отметил Рогозин.

Экзаменационные тренировки у основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-19» начались 8 сентября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, Шипенко и Пересильд — они сдают экзамен на тренажере российского сегмента МКС, а дублирующий — космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина — на тренажере корабля «Союз МС». Затем экипажи поменяются местами, а после будут неделю отдыхать.

16 сентября межведомственная комиссия в ЦПК по результатам экзаменов допустит экипажи к предстартовой подготовке на космодроме Байконур, а 18 сентября экипажи отправятся на космодром.