Машину, в которой убили Тупака, снова продают за огромные деньги

Автомобиль, в котором убили рэпера Тупака Шакура, снова выставлен на продажу, пишет портал TMZ.

BMW был полностью восстановлен после того, как 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе в нем расстреляли известного рэпера.

Машина выставлена в салоне автомобилей знаменитостей в Лас-Вегасе недалеко от места нападения и стоит $1,7 млн. BMW имеет черный кожаный салон, пятиступенчатую автоматическую коробку передач, а объем двигателя составляет 5,4 литра.

От полученных ранений Тупак Шакур скончался в больнице через 6 дней после покушения. Убийство Шакура до сих пор является предметом споров, так как полиции так и не удалось его раскрыть, а стрелявшего не задержали.

Автомобиль уже успел поменять несколько владельцев. В последний раз машину выставляли на продажу в январе 2020 года. Тогда ее стоимость составляла $1,6 млн.