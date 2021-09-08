В Китае просят запретить прокат «Шан-Чи» из-за спорного персонажа

В Китае пока не одобрен прокат нового фильма студии Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Как пишет Daily Mail, прокат фильма в стране и вовсе могут запретить — в пользу этого высказываются местные эксперты. Картина была раскритикована в Китае из-за спорного персонажа — злодея Фу Манчу, который был создан британским писателем Саксом Ромером. Фу Манчу — герой многих изданных в прошлом веке книг Ромера и воплощал в себе, по словам самого скончавшегося в 1959 году автора, «всю жестокую хитрость восточных людей».

Во вселенной Marvel Фу Манчу является отцом Шан-Чи. «Фу Манчу — отличная иллюстрация стереотипа о «желтой угрозе». Китайской аудитории не нужен персонаж, созданный из предрассудков», — говорит пекинский кинокритик Ши Венцзю.

В новом фильме персонажа Фу Манчу заменили на другого — Вэньву. Его играет актер из Гонконга Тони Люн, которого президент Marvel Кевин Файги не считает злодеем.

Ранее сообщалось, что фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил российский прокат.