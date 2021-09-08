Росгвардия возмутилась матерящимися «омоновцами» в иммерсивном спектакле

Управление Росгвардии по Сахалинской области потребовало удалить видеозапись иммерсивного спектакля «Вторник короткий день» театра «Чехов-центр». На опубликованном в сети видео актеры в экипировке ОМОНа инсценируют задержание в автобусе, используя нецензурные выражения. Об этом сообщает телеканал АСТВ.

В свою очередь, в пресс-службе «Чехов-центра» сообщили, что программа спектакля была заранее согласована с полицией города Поронайска, где проходило представление.

«Иммерсивная постановка предполагает полное погружение зрителей в действие спектакля. Они становятся его соучастниками. Поэтому именно на этом спектакле съемка разрешена. В финале спектакля по сюжету главную героиню задерживают сотрудники ОМОНа, поэтому артисты одеты в костюмированную форму этого подразделения. Театр всегда заранее согласовывает финальную сцену с сотрудниками полиции. В Поронайске она проходила при непосредственном участии местного отделения ОМВД», — сказал представитель пресс-службы театра.

В ролике два актера в форме ОМОНа с оружием в руках заходят в автобус, используют в своей речи мат, просят пассажиров убрать телефоны и держать руки перед собой. Люди в автобусе — зрители спектакля, которые сами же являются его участниками. Постановка впервые вышла в 2019 году и стала востребованной среди зрителей.

Весной 2021 года актриса «Чехов-центра» Анна Антонова получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль в драматической постановке «Экстремалы».