Путин поздравил «Эксмо» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил издательство «Эксмо» c 30-летием.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Основанное в 1991 году, «Эксмо» всегда стремилось идти в ногу со временем, продвигать замечательные традиции отечественного книгоиздания и культуры, образования и просвещения, претворять в жизнь интересные, содержательные творческие проекты», — написал Путин в поздравительном обращении.

Он отметил профессионализм и преданность избранному делу, которые помогают коллективу «Эксмо». «И, конечно, отмечу большой вклад «Эксмо» в развитие детской литературы, популяризацию чтения среди юных граждан нашей страны. Желаю успехов в вашей востребованной, благородной миссии и всего наилучшего», — заключил он.

Издательство «Эксмо» было основано в 1991 году как компания оптовой торговли книгами. В «Эксмо» выходят книги Виктора Пелевина, Дарьи Донцовой, Дины Рубиной и других популярных писателей.