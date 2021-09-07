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Билли Айлиш высказалась против закона о запрете абортов в США

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@billieeilish/Instagram

Американская певица Билли Айлиш в своем Instagram-аккаунте высказалась против закона штата Техас, запрещающего делать аборты после шести недель беременности. По мнению артистки, для отмены закона необходимо вмешательство мужской части населения США.

«Я хочу, чтобы мужчин это заботило больше, чем сейчас. Меня тошнит от того, что многие мужчины ничего не говорят о правах женщин, — написала она. — Если вы и ваши друзья ничего не говорите об этом законе, то, скорее всего, сами являетесь частью проблемы».

Закон, который возмутил Айлиш, вступил в силу на территории Техаса в начале сентября 2021 года. Он запрещает производить аборты после первого удара сердца плода. Как правило, это происходит на шестой неделе беременности.

Против закона высказалась не только Айлиш, но и многие другие американские звезды — в частности, актриса Риз Уизерспун и певица Пинк.

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