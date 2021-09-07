Сюткин о смерти Краснова: мог жить дольше, но абсолютно не берег себя

Заслуженный артист России Валерий Сюткин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал о дружбе с художником-сценографом Борисом Красновым, которого не стало 7 сентября.

«Это был мой очень близкий друг, я его сильно любил. Мы дружили семьями, будем всегда его помнить, потому что Краснов был очень ярким человеком. Очень многое сделал для концертных постановок, для профессии сценографа — он эту профессию сделал публичной. Потому что художники творят за кадром, а Боря умел это преподносить. Он был человеком с потрясающим чувством юмора. Нам будет его очень не хватать», — признался певец.

Сюткин также выразил мнение, что Краснов мог прожить больше, однако «абсолютно себя не берег».

«Это был человек-пароход. Любил работать — «горел» профессией в полном смысле этого слова. Думаю, он мог жить дольше, но абсолютно не берег себя. Всегда работал на полную, придумывал, продюсировал, рассказывал, — объяснил музыкант. — Был очень энергичным человеком. Краснов — это планета».

Борис Краснов, скончавшийся в возрасте 60 лет, прославился благодаря работе со звездами отечественной эстрады. В 1990-2000 гг. он ставил шоу таким артистам, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Людмила Гурченко и Валерий Леонтьев. Сценограф также являлся почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России.