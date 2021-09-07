«Ушел большой художник»: Лев Лещенко — о смерти Бориса Краснова

Народный артист России Лев Лещенко в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью художника-сценографа Бориса Краснова.

Он признался, что немного общался с Красновым. «Очень жаль, что ушел большой художник и прекрасный постановщик и режиссер. В комплексе это была личность, которая очень много сделала интересного для наших селебрити. Он работал практически со всеми... Очень жаль, печально. Его работы оставят память», — поделился эстрадный исполнитель.

Российский художник-постановщик Борис Краснов умер на 61-м году жизни. Последние месяцы он находился в хосписе в состоянии комы из-за перенесенного инсульта, медики практически не давали ему шансов на выздоровление.

Краснов прославился благодаря работе со звездами отечественной эстрады. В 90-х и 00-х он ставил шоу таким артистам как Алла Пугачева (ее «Рождественские встречи»), Филипп Киркоров, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев и многим другим. Сценограф был почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. За свою жизнь он осуществил порядка 3,5 тыс. проектов.