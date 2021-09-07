Умер сценограф Пугачевой Борис Краснов

Умер российский художник Борис Краснов. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что 60-летний почетный член академии Художеств скончался в центре паллиативной помощи около 1.00, в ночь на 7 сентября.

Оформлявшего «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой дизайнера в августе 2011 года задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата выставочной компании. В период разбирательств его госпитализировали с подозрением на инсульт и провели операцию на головном мозге. В 2015 году уголовное преследование было прекращено.

60-летний художник во время пандемии перенес коронавирус, после чего у него снова случился инсульт. Telegram-канал Mash сообщал, что у Краснова была парализована правая сторона тела, а мозг был поражен на 85%. В дальнейшем стало известно, что он попал в хоспис из-за последствий коронавирусной инфекции.