В МИД России назвали любимый фильм с Бельмондо после смерти актера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и назвала любимый фильм с участием французского актера Жан-Полю Бельмондо. Она отреагировала на смерть артиста у себя Telegram-канале.

Дипломат призналась, что очень любит киноленту «Профессионал», потому что в ней есть Бельмондо, исполнивший роль шпиона Жослена Бомона, а также музыка итальянского композитора Эннио Морриконе.

«Первый раз посмотрела в детстве. И сразу в сердце. Чем больше удивляла меня жизнь, тем сильнее я любила фильм, Его и музыку», — написала Захарова.

Драматический триллер «Профессионал» вышел на экраны в 1981 году.

Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», вышедшем на экраны в 1960 году.

Сыграл яркие роли в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи».

В 1980-е основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, но в 2008 году после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.

Артист скончался 6 сентября, его смерть подтвердил адвокат.