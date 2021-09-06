Бузова выступила против абортов и взяла под опеку беременную подписчицу

Певица и телеведущая Ольга Бузова эмоционально высказалась об абортах в своем Instagram. Она призналась, что не понимает, «как можно лишить ребенка жизни», поэтому предложила беременным девушкам свою помощь. Одну из подписчиц певица уже взяла под собственную опеку.

«Я созвонилась с одной из подписчиц и предложила свою помощь на этапе беременности. Я говорю о моральной, физической и финансовой поддержке. Кстати, еще можно помочь добрым словом. Иногда оно в силах изменить жизнь», — заявила телеведущая.

Бузова добавила, что многие фолловеры пишут ей с просьбами, которые не касаются темы рождения детей. Певица подчеркнула, что спасение человеческой жизни для нее намного важнее.

«У меня огромное количество обязательств, и многие девушки пишут мне в директ прямо сейчас. Некоторые просят оплатить им увлажнение лица, а некоторые — хотят новый нос. Я мечтаю помочь всем, но когда вопрос встает о человеческой жизни, думаю, это намного важнее», — уточнила она.

Ранее стало известно о ежемесячных расходах Бузовой. Она рассказала, что каждый месяц тратит минимум 5 млн рублей.