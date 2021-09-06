Карди Би и Offset вновь стали родителями. На этот раз у них мальчик

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би сообщила о рождении второго ребенка, фотографию из роддома она выложила на своей странице в Instagram.

Снимок из палаты опубликовал и ее супруг, рэпер Offset (Киари Сифуc). Он подписал его фразой «Глава Пятая» — у него уже есть четверо детей от разных женщин, включая Карди Би. В 2019 году музыкант выпустил сольный альбом «Father of 4», на обложке он сидит на троне в окружении своих детей.

В пресс-релизе для People Карди Би и Offset назвали пол второго ребенка — это мальчик. Дата рождения — 4 сентября 2021 года, имя пока не называется.

Несмотря на скандалы в прессе и сообщения о разводе, пара стала родителями во второй раз, у них уже есть трехлетняя дочь Киари.

О второй беременности Карди Би стало известно в минувшем июне — фотографию с округлившимся животом она подписала ее цифрой «2».